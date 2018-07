Ladrões trapalhões causam confusão no Guarujá-SP

Ao sair de suas casas para ver o que havia acontecido, por volta das 3 horas, populares se depararam com várias notas espalhadas pelo chão, deixadas pelos bandidos, em frente a um supermercado, na Avenida Amazonas. Eles chegaram a ver quatro homens encapuzados fugindo em um Honda Civic. O valor levado não foi revelado. A polícia aguarda os resultados dos laudos da perícia técnica para tentar colher alguma pista que leve aos autores do ataque.

Na última terça-feira, bandidos levaram R$ 92,7 mil de uma agência do banco Santander, na Rua Duque de Caxias, centro de Guarujá. Neste caso, os autores não utilizaram explosivos e nem maçaricos. A polícia investiga se o bando usou algum meio eletrônico para abrir o compartimento do caixa eletrônico, já que houve um pequeno dano na lateral do equipamento. A Polícia Civil usa as imagens do um circuito interno da agência para investigar o caso.