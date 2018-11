Ladrões usam garrucha em assalto e são presos em SP

Quando chegava em casa, aproximadamente às 20h30 de ontem, com a mulher, o securitário Carlos César, de 42 anos, foi abordado, em seu Fiat Punto prata por duas pessoas. Ele tentou acelerar o veículo, "mas minha rua estava em obras na outra ponta, impedindo a passagem do carro. Os dois me alcançaram e pensei que iria morrer por ter tentado fugir", contou. Os assaltantes ameaçaram o casal verbalmente, mas levaram o Punto sem agressão física.

Avisados do crime pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), policiais da 2ª Companhia do 16º Batalhão encontraram o carro no mesmo bairro, andando próximo de um Celta, roubado dois dias antes, e iniciaram perseguição. O soldado Marcus Ribeiro e sua equipe pararam o Punto na Rua Edvard Camilo com a Rua Elizeu de Almeida. "Apesar de um deles estar armado com a garrucha, não ofereceram resistência. No Punto estavam dois menores, e no Celta um maior", contou o soldado.

Com os detidos, André José Alves Ferreira, de 21 anos, e a dupla de adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos dois celulares, a bolsa e carteira da mulher, R$ 79 e US$ 2. O caso será registrado no 89º Distrito Policial (DP).