Lady Gaga chega ao Grammy dentro de um ovo carregado por sete 'escravos'

A cerimônia do 53º prêmio Grammy da música, na noite passada, em Los Angeles, foi marcada pelo suntuoso senso de marketing da cantora Lady Gaga. Ela chegou à festa dentro de um ovo carregado por sete "escravos" em uma liteira , antecipando sua ousada ação de marketing do lançamento do novo disco. Durante a semana, Lady Gaga já tinha sido notícia ao lançar o primeiro single do novo álbum, Born this Way, que foi imediatamente identificado como uma cópia turbinada de Express Yourself, de Madonna. Na categoria de rock alternativo, a dupla Black Keys bateu o favorito Arcade Fire. Pinetop Perkins, de 97 anos, venceu Cyndi Lauper, a caminho do Brasil, na categoria de blues. Lady Antebellum levou na categoria country.