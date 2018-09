Lady Gaga compra de volta música inédita que seria leiloada

Lady Gaga comprou por valor não revelado seis CDs e um DVD que seu primeiro empresário, Bob Leone, pretendia vender no leilão de quase 860 objetos ligados a celebridades.

Alguns dos objetos eram autografados e incluíam canções inéditas que datavam da gravação de uma fita demo em 2002, quando Lady Gaga ainda era a tímida adolescente Stefani Germanotta. Os lances mínimos para cada um tinham sido fixados em 1.000 dólares.

"Ela os quis comprar. Enviamos uma oferta a ela em nome de Bob Leone. Ela respondeu e fechamos negócio", disse Peter Siegel, co-fundador da GOTTA HAVE IT! Collectibles Inc., que fará o leilão.

Ele acrescentou que Leone nunca tentou copiar os CDs ou levá-los a público.

Embora houvesse interesse de possíveis compradores pelas canções de Lady Gaga, Siegel disse que não previa que elas fossem os artigos mais disputados no leilão.

As canções de Lady Gaga não são os únicos objetos retirados do leilão que será realizado no site www.gottahaverockandroll.com até 15 de outubro. Na semana passada o Birô Federal de Investigação (FBI) apreendeu um conjunto das impressões digitais de John Lennon.

O FBI disse que o formulário do pedido de Lennon de residência permanente nos EUA, contendo suas impressões digitais e que havia sido entregue à casa de leilões por um promoter para ser vendido por pelo menos 100 mil dólares, parecia ser um documento perdido do governo.

(Reportagem de Lynn Adler)