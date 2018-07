Lady Gaga leva três estatuetas no Brit Awards Vencedora nas três categorias que disputou, a americana Lady Gaga foi o grande nome da 30ª edição do Brit Awards, realizada na noite de anteontem. A cantora ganhou os prêmios de melhor álbum internacional (The Fame), show e intérprete internacional. Nessa última categoria ela desbancou Ladyhawke, Norah Jones, Rihanna e Shakira. A última vez que um grupo ou artista não britânico havia conquistado três estatuetas foi em 2005, com o Scissor Sisters. Os melhores cantores britânicos foram Lilly Allen e Dizzee Rascal, enquanto o rapper americano Jay-Z ficou com o troféu na categoria melhor cantor internacional.