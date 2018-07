Lady Laura tem pneumonia e estado de saúde é estável A mãe do cantor Roberto Carlos, Laura Moreira Braga, conhecida como Lady Laura, está internada desde a madrugada de hoje no Hospital Copa D''Or, na zona sul do Rio, com pneumonia. Segundo boletim médico, Laura, que tem 94 anos, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) respirando artificialmente e sendo medicada com antibióticos. Seu estado de saúde é considerado estável.