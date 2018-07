Lafarge diz que mercados seguirão desafiadores em 2013

O executivo afirmou que está seguro de que a Lafarge vai assegurar vendas de ativos avaliados em 1 bilhão de euros (1,27 bilhão de dólares) neste ano, como parte de um plano para reduzir a dívida do grupo para nível abaixo de 10 bilhões.

A empresa registrou queda no lucro líquido do trimestre terminado em setembro para 319 milhões de euros, ante 336 milhões de euros no mesmo período do ano passado, mas o resultado cresceu 13 por cento, para 330 milhões, quando descontados itens extraordinários.

As vendas no trimestre cresceram 4 por cento, para 4,39 bilhões de euros, impulsionadas pelo aumento de preços e crescimento em mercados emergentes.

(Por Elena Berton)