Lafarge recebe fábricas da Votorantim A maior produtora de cimento do mundo, a francesa Lafarge, anunciou ontem ter reforçado sua presença no Brasil após a troca de sua participação na cimenteira portuguesa Cimpor por alguns ativos da Votorantim. "Com esses ativos, a Lafarge torna-se uma das três maiores operadoras de cimento do Brasil, com 7 milhões de toneladas em um mercado com média de crescimento anual de 5 por cento", informou a empresa. Não foi informado, porém, quais são essas fábricas.