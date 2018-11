Lagarde anuncia candidatura para direção do FMI

"Eu decidi apresentar minha candidatura para a direção-geral do FMI", disse Lagarde a jornalistas, acrescentando que foi encorajada pelo apoio que recebeu de uma série de países.

Várias nações europeias, incluindo a Grã-Bretanha, expressaram apoio a Lagarde como candidata, mas ela pode enfrentar oposição de Brasil, Rússia, China e Áfria do Sul, que gostariam de ver um emergente no principal cargo do FMI.

(Reportagem de Jean-Baptiste Vey)