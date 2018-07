Lagerfeld estrela campanha por uso de colete em estradas

O famoso estilista alemão Karl Lagerfeld é a estrela de uma campanha de segurança no trânsito lançada na quarta-feira pelo governo francês, que alerta para a necessidade de usar um colete de sinalização quando o motorista tiver de sair do carro na estrada em caso de pane do veículo. "É amarelo, é feio, não combina com nada, mas pode salvar a vida", diz o slogan da campanha, que mostra o famoso estilista vestindo o colete sobre um smoking e também usando, como faz sempre em público, óculos escuros. Lagerfeld, da girfe Chanel, também é conhecido por percorrer longas distâncias nas estradas, já que ele não gosta de aviões. O uso do colete fluorescente e, ao mesmo tempo, a utilização do triângulo passarão a ser obrigatórios na França a partir do dia 1º de julho quando o veículo estiver parado nas estradas ou acostamentos. A multa no caso de não cumprimento da lei é de 135 euros (cerca de R$ 350), mas ela passará a ser aplicada somente a partir de outubro. Durante os primeiros meses, a polícia irá realizar "operações pedagógicas" para alertar motoristas que ainda não tiverem comprado o equipamento, afirmou o ministro Jean-Louis Borloo, da Ecologia, também responsável pela segurança nas estradas. Essa é mais uma iniciativa do governo francês para tentar reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. Em fevereiro passado foi anunciado um pacote de medidas mais rigorosas. A nova lei prevê, por exemplo, a apreensão do veículo de um motorista que for flagrado bêbado ao volante e que já teria cometido o mesmo delito anteriormente. O excesso de álcool ao volante é a maior causa de acidentes nas estradas da França, matando mais gente do que acidentes causados por excesso de velocidade, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Ecologia. Em 2007, o número de mortes nas estradas do país diminuiu 1,9%, totalizando 4.620 casos. Essa é o sexto ano de queda consecutiva no número de vítimas fatais, mas o número de pessoas feridas, no entanto, aumentou 1,1%, com 103,2 mil acidentes no ano passado. O número de motociclistas mortos nas estradas francesas, que havia diminuído em 2006, voltou a aumentar no último ano, registrando crescimento de 7,9% em 2007. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.