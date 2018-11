Lagoa no Rio recebe boias luminosas de campanha Parte do plano de aumentar a conscientização sobre a perigosa mistura de álcool e direção durante o período de festas no fim de ano, o governo do Estado do Rio instala amanhã boias luminosas no espelho d''água da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da capital fluminense. Oito dispositivos de quatro metros de diâmetro, chamados boias-blimps, serão acesos na Lagoa nas proximidades das avenidas Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros, vias de grande movimentação na zona sul. Eles terão a inscrição "Lei Seca. Colabore.", o mesmo logotipo dos balões usados nas blitze realizadas regularmente nas ruas do Rio para flagrar motoristas alcoolizados.