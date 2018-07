Lagos tem oito casos suspeitos de ebola, um confirmado, diz autoridade médica

Autoridades têm monitorado todos que tiveram contato próximo com Patrick Sawyer, um cidadão da Libéria e dos Estados Unidos que morreu por causa do ebola em Lagos no mês passado, pouco depois de desembarcar no aeroporto da cidade. O segundo caso foi confirmado em um médico que o tratou.

O comissário de saúde Jide Idris também disse que outras seis pessoas que tiveram contato com Sawyer se encontram em quarentena, mas não manifestavam sintomas.

(Reportagem de Oludare Mayowa; Texto de Tim Cocks)

