Laje de prédio desaba na zona norte de São Paulo Uma laje desabou na tarde de hoje na Avenida General Penha Brasil, no bairro Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Ainda não há informação sobre feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h20 e enviou ao menos seis viaturas para o local. Segundo a corporação, o desabamento aconteceu em um prédio em construção na altura do número 2.555 da via. A área foi isolada.