Laje desaba e fere 86 palmeirenses em Aracaju A queda de uma laje no bairro de Cirurgia, no centro de Aracaju, Sergipe, feriu 86 pessoas que assistiam ao jogo do Palmeiras na noite desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os torcedores estavam aglomerados no primeiro andar de um lava-rápido e a estrutura cedeu quando comemoram o primeiro gol do Palmeiras contra o Coritiba, pela final da Copa do Brasil. Não havia ninguém no térreo, apenas 11 carros, que ficaram destruídos.