Lambaris, tabaranas e traíras no Rio Tietê Biólogos do Departamento de Águas e Energia Elétrica de SP tentam reproduzir em laboratório três espécies de peixes para repovoar o Rio Tietê. Tabaranas e lambaris já foram introduzidos e a próxima deve ser a traíra. Antes de soltá-los, os biólogos se certificam se as espécies já ocorriam no rio. / KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS