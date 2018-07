Lamy, da OMC, diz que Doha ainda é possível este ano O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Pascal Lamy, disse no domingo que as nações desenvolvidas e em desenvolvimento ainda podem acertar a rodada de Doha neste ano. "Ainda acredito que possa ser feito neste ano", disse Lamy à Reuters antes de um fórum com ministros do Comércio de 21 países-membros da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês), na cidade peruana de Arequipa. "Sabemos como chegar lá. Precisamos atravessar esta ponte dos subsídios agrícolas e das tarifas industriais e agrícolas logo, pois, caso contrário, não teremos tempo de chegar ao fim da estrada", disse. (Reportagem de Jean Luis Acre)