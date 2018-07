Lança-rojão apreendido na Rocinha perfura blindados e derruba helicópteros

O lança-rojão apreendido nesta terça-feira, 15, pela Polícia Civil durante incursão na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio, é do tipo AT4, uma arma capaz de perfurar veículos blindados e derrubar helicópteros, segundo informações de agentes Esquadrão Antibombas. Armas e munições também foram aprendidos.

Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes da 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca foram averiguar uma denúncia anônima de que havia farto material do tráfico escondido em uma galeria de esgoto, na Rua do Valão, na favela.

Após várias horas de buscas, os policiais encontraram vários sacos onde estavam acondicionados o lança rojão, municiado com o artefato; uma granada; cerca de meio quilo de maconha prensada; pequena quantidade de cocaína; dezenas de cartuchos para fuzil; coletes à prova de bala; placas para coletes e rádios transmissores; além de dois cadernos com anotações do tráfico.

A Polícia Civil solicita aos moradores que continuem colaborando com as forças policiais, repassando informações via Disque-Denúncia com garantia do anonimato.