Lançada nova missão à Estação Espacial

Dois cosmonautas russos e uma astronauta americana partiram ontem do Cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), onde ficarão por um período de seis meses. Entre as experiências que fará durante esse tempo, a tripulação formada por Tracy Caldwell Dyson, Alexander Skvortsov e Mikhail Kornienko estudará maneiras de detectar terremotos. O trio partiu na madrugada de ontem a bordo da nave Soyuz TMA-18, onde permanecerá por dois dias. A conexão à Estação, onde eles encontrarão outros três tripulantes, um americano, um japonês e um russo, está prevista para ocorrer amanhã. /