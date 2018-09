Lançada primeira ação do projeto Caminha São Paulo

O caminho de peregrinação e contemplação pelo litoral paulista vai de Peruíbe a Ubatuba, num trecho de 360 quilômetros. Por enquanto, será disponibilizada apenas a etapa Peruíbe-Bertioga, que termina no Forte São João e tem 145 quilômetros.

A rota é inspirada nos caminhos percorridos pelos jesuítas na segunda metade do século 16, com destaque para o poeta, professor e historiador José de Anchieta. O caminho possui uma rota alternativa, que começa em Cubatão e permite ao turista conhecer vários pontos históricos da região. As indicações são feitas por placas e avisos.

Para participar, os interessados devem se inscrever no portal www.caminhasaopaulo.com.br, lançado junto com o projeto. Na inscrição o caminhante recebe um código de barras para ser trocado por um cartão inteligente em um dos postos de troca. Esses postos serão instalados nas secretarias municipais e postos de informação turística das cidades participantes.

O cartão servirá como identificação para que o caminhante receba descontos em pousadas e restaurantes. Ele contém um chip que, ao ser passado por pórticos eletrônicos espalhados pela rota oficial, registra a passagem na página pessoal do usuário no site. Essa página terá um espaço em que o usuário poderá escrever relatos, publicar fotos e compartilhar sua experiência com outros participantes do Caminho.

Se registrada a passagem do viajante por pelo menos 12 pórticos, o site gera um certificado para ser impresso no site: o "Jesuit Magna".

Segundo Márcio França, secretário de Turismo, em breve serão criadas outras rotas, com outros temas, dentro do Caminha SP, mais focadas em cidades no interior. Os homenageados podem ser Borba Gato, o Padre Manoel da Nóbrega, Fernão Dias, ou outras personalidades que contribuíram para o desbravamento de São Paulo.

"O Passos dos Jesuítas é uma redescoberta do litoral paulista e suas belezas. Todos os municípios participantes já estão se sensibilizando para aumentar seus produtos turísticos e atrair cada vez mais visitantes. É um incentivo à hotelaria, ao comércio e à integração da região do litoral como um todo", afirmou o secretário.