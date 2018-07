Lançado guia com projetos e ideias globais sustentáveis Foi lançado na quarta-feira na Rio+20 o catálogo Sustainia100, projeto apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) que reúne boas ideias implantadas em diferentes pontos do globo, inspirações que poderão conduzir o mundo para o sonhado desenvolvimento sustentável. Entre elas: meios de transportes menos poluentes, residências eficientes em termos energéticos, retrofits de edifícios e construções com sistemas inteligentes de aquecimento e refrigeração. A melhor iniciativa será premiada em um fórum de sustentabilidade em Copenhague em novembro.