Lançado site para denúncias sobre mau atendimento médico

Ao entrar no site, interessados indicam o Estado, a cidade e a unidade de saúde onde o problema foi encontrado. Não será necessário se identificar. O presidente da AMB, Florentino Cardoso, afirmou que as informações apresentadas serão checadas por uma equipe. Somente depois poderão ser consultadas no portal. "Todos terão acesso. Queremos dar transparência, mas com compromisso com a verdade."

A equipe ficará encarregada também de verificar reincidência dos problemas. "Vamos ter um contato direto com o Ministério Público", completou. Gestores também poderão prestar informações, caso os problemas denunciados já tenham sido corrigidos.