Lançador de disco brasileiro relata rotina de dor rumo às Olimpíadas

Na preparação para as Olimpíadas de Londres 2012, o atleta brasileiro Ronald Julião, que compete na modalidade de lançamento de disco, relatou aos leitores da BBC Brasil em um chat no Facebook que vem treinando mais de oito horas por dia e que considera os sacrifícios com alimentação, exercícios e vida social válidos para obter uma medalha olímpica.

"Evito frituras, doces, bebidas alcoólicas e não fumo. Não saio à noite de baladas, por exemplo. Pelo contrário, durmo muito; afinal tenho que estar disposto para treinar bem", respondeu Julião a uma dúvida lançada por um leitor sobre sua rotina pré-olímpica.

"Treino todos os dias de manhã e à tarde quatro horas em cada período, fechando oito horas diárias de segunda a sábado", acrescentou.

Aos 27 anos, Julião é o primeiro atleta a representar o Brasil na modalidade de lançamento de disco nos últimos 88 anos.

Ele diz que desde 1924 não houve interesse nem treinamento suficiente entre os atletas brasileiros para que se atingisse o nível de classificação olímpico.

Modalidade

Apesar de ser um dos esportes olímpicos mais antigos do mundo, o lançamento de disco é, atualmente, uma modalidade que desperta a atenção de poucos competidores.

Julião afirmou que nas eliminatórias são cerca de 50 a 60 atletas divididos em dois grupos e cada um tem direito a três lançamentos.

Se por um lado, Julião se dedica a um treinamento árduo, por outro o fato de ter optado por um esporte tão peculiar permitiu ao atleta ganhar uma posição de destaque nacional, chegando à sua primeira Olimpíada.

Há um ano, ele ocupava o 50º lugar no ranking mundial, e hoje já está na 23ª posição.

"Volto de todo treino morrendo de dor, mas faz parte da preparação. Eu treino focado total para a Olimpíada e as competições que estamos fazendo são testes para Londres", disse.

Na conversa com os leitores da BBC Brasil, Julião também afirmou que o disco pesa 2 kg no masculino e 1 kg no feminino e que o atual recorde mundial é de 74,08 metros, de 1986.

Seu maior índice, disse ele, é de 65 metros até o momento.

Na opinião do atleta, quanto mais pessoas se interessarem e se destacarem no lançamento de discos, maior visibilidade terá o esporte.

"Olha, para divulgar essa modalidade sem dúvida depende dos própris atletas, porque se nós não melhorarmos nunca vamos aparecer mesmo. Depois de 88 anos eu consegui fazer a marca exigida para as Olimpíadas. Se os demais atletas começarem a evoluir também, vamos começar a ter mais prestígio e a divulgação vai aparecer e aumentar naturalmente", acrescenta.

Os chats organizados com atletas brasileiros que vão às Olimpíadas de Londres ocorrem na . BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.