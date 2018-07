Lançamento de DVD traz curtas sobre negritude

Com a presença do diretor paranaense Ari Cândido e elenco, será lançado hoje, às 19h30, no Cine Olido (Avenida São João, 473), o DVD 4 Black"s Films - For All Colours People, com exibição dos seus quatro curtas. A sessão tem ingressos gratuitos, que precisam ser retirados com antecedência. Os curtas são os seguintes: Martinho da Vila Paris, sobre uma turnê do cantor por Paris, em 1977; O Rito de Ismael Ivo, sobre as dificuldades do bailarino negro para se impor no mundo da dança; O Moleque, conto de Lima Barreto sobre um garoto pobre, filho de uma lavadeira; e Jardim Beleléu, história de um assalto num ônibus, com José Wilker.