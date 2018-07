Lançamento do Estadão Acervo reúne 650 convidados

Os convidados puderam acessar páginas digitalizadas. "O acervo é uma possibilidade que nós, como leitores há décadas, temos para ver edições que antes só estavam disponíveis no arquivo físico", disse o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. Sua curiosidade foi pesquisar a edição de 11 de março de 1943, data da fundação do banco. "A primeira página só tinha notícias de guerra", constatou.

Na abertura da cerimônia, o diretor-presidente do Grupo Estado, Silvio Genesini, disse que o novo produto é um sonho que se iniciou há cerca de dois anos, "quando decidimos que a digitalização do acervo era um projeto alinhado com as estratégias e o futuro digital do grupo e, principalmente, que atenderia a um anseio de pesquisadores, historiadores, membros da comunidade acadêmica e da sociedade."

Genesini contou que esta é a primeira fase do projeto. "Nas seguintes, digitalizaremos o Jornal da Tarde, áudios da Rádio e do Estúdio Eldorado, o Estadinho, um suplemento vespertino que saiu durante a Primeira Guerra, a revista Rotogravura, da década de 30, e cerca de 5 milhões de fotos com interesse histórico." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.