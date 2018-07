Lançamentos da Cyrela somam R$561,2 mi no 1o tri

Considerando o resultado com parceiros, os lançamentos foram de 955,2 milhões de reais, alta de 7,3 por cento na comparação anual, informou a companhia nesta sexta-feira. Levando em conta este número, a participação dos lançamentos exclusivamente da Cyrela foi de 58,8 por cento, ante 76,8 por cento no primeiro trimestre de 2012.

Segundo a Cyrela, os lançamentos econômicos no primeiro trimestre foram de 203 milhões de reais, 20,8 por cento superiores ao mesmo período de 2012 e equivalentes a 21,3 por cento dos lançamentos entre janeiro e março. Um ano antes, a participação havia sido de 18,9 por cento.

As vendas contratadas foram de 949 milhões de reais nos três primeiros meses do ano, abaixo dos 958,5 milhões de reais naquele período de 2012.

A participação da companhia nas vendas considerando parceiros, de 1,36 bilhão de reais, foi de 69,9 por cento. No primeiro trimestre de 2012, essa participação havia sido de 78,6 por cento.

As vendas no segmento econômico cresceram 33 por cento ano a ano, para 510,5 milhões de reais.

A velocidade sobre oferta (VSO) foi de 17,9 por cento no primeiro trimestre, ante 16,5 por cento em 2012.

Em 2013, a companhia espera entregar crescimento significativo no nível de lançamentos, com as vendas avançando na mesma proporção, ao mesmo tempo em que volta o foco da empresa para a rentabilidade. A companhia optou por não traçar estimativas para vendas e lançamentos em 2013.

(Por Juliana Schincariol, no Rio de Janeiro)