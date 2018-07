Lançamentos da Eztec caem 9% no 4o tri, para R$344 mi

No ano, os lançamentos chegaram a 1,17 bilhão de reais, um pouco abaixo do piso da meta para 2012, de 1,2 bilhão a 1,4 bilhão de reais. "Neste sentido, a Eztec considerou suficiente (o resultado dos lançamentos) em função da velocidade de vendas obtida, lançar 4.377 unidades em 15 empreendimentos", disse a companhia em comunicado.

O resultado do ano passado mostrou leve alta de 1 por cento sobre os 1,16 bilhão de reais em 2011.

As vendas contratadas foram de 210 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 16 por cento ante os últimos três meses de 2011. O indicador Vendas Sobre Oferta (VSO) foi de 21,6 por cento no período, em relação a 27,8 por cento naquele trimestre do ano anterior.

No ano, as vendas foram de 876 milhões de reais, queda de 1 por cento ante 2011, com o VSO de 52,4 por cento, abaixo do resultado de 56,4 por cento apurado em 2011.

