Lançamentos da Gafisa atingem R$2,95 bi em 2012

O resultado trimestral é 156 por cento superior ao do quarto trimestre de 2011, e segundo informou a incorporadora nesta segunda-feira, reflete a "implementação da estratégia de turnaround anunciada no final de 2011, com redução da atuação geográfica da marca Gafisa e interrupção dos lançamentos da marca Tenda, com foco em execução e repasse".

Este ano, a empresa optou por não realizar lançamentos da Tenda. Também revisou a previsão de lançamentos totais no ano passado para entre 2,4 bilhões e 3 bilhões de reais, contra uma estimativa inicial de 2,7 bilhões a 3,3 bilhões.

"Embora nosso desempenho operacional indique que nossa estratégia está na direção correta, as margens ainda irão refletir o legado dos projetos mais antigos", disse o diretor presidente da Gafisa, Duilio Calciolari, em nota.

Em 2012, foram lançados 35 projetos ou fases em 12 estados, e o segmento Gafisa foi responsável por 54 por cento do total, enquanto AlphaVille representou os 46 por cento restantes.

No fechado do ano, os lançamentos caíram 16 por cento ante 2011, quando foram de 3,53 bilhões de reais.

As vendas contratadas entre outubro e dezembro foram de 905,2 milhões de reais, 167 por cento maiores do que o mesmo período de 2011, enquanto no ano caíram 21 por cento, a 2,63 bilhões de reais.

"Do total das vendas de 2012, foram vendidos 66 por cento de lançamentos, enquanto vendas de estoque representaram os 34 por cento restantes", disse a Gafisa.

Os projetos ou fases entregues em 2012 chegaram a 139, em um total de 27.107 unidades, acima do guidance para o ano, de 22 mil a 26 mil unidades. No quatro trimestre, o número foi de 9.378 unidades, alta de 43 por cento frente ao mesmo trimestre de 2011.

As vendas consolidadas sobre oferta chegaram a 20 por cento no quarto trimestre, ante 8,8 por cento naquele período em 2011.

A empresa informou, ainda, que sua dívida líquida preliminar era de 2,63 bilhões de reais no quarto trimestre, ante 2,94 bilhões de reais no trimestre anterior. A geração de caixa livre consolidado preliminar foi positiva em cerca de 310 milhões de reais no quarto trimestre e de 617 milhões de reais em 2012.

O fluxo de caixa operacional consolidado atingiu cerca de 980 milhões de reais no ano, excedendo o guidance de 600 milhões a 800 milhões de reais no período.

(Por Juliana Schincariol)