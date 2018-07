Lance Armstrong confirma volta ao Tour de France em 2009 Heptacampeão do Tour de France, o ciclista Lance Armstrong voltará à competição no ano que vem, disse seu porta-voz à Reuters nesta segunda-feira. O atleta de 37 anos anunciou sua volta da aposentadoria para a temporada de 2009 em setembro. Um sobrevivente de câncer, Armstrong estabeleceu o recorde de vencer por sete anos consecutivos o Tour, entre 1999 e 2005. O norte-americano se aposentou após sua vitória em 2005 e desde então se dedicou à luta contra o câncer, levantando fundos e promovendo conscientização através de sua fundação. Armstrong, que correrá pela equipe Astana, já havia confirmado que correria o Giro d'Italia, o Tour de Flandres e o Tour da Califórnia, além de diversas corridas clássicas de um dia. O ciclista nascido no Texas disse que sua primeira corrida de volta será o Tour Down Under, em Adelaide, na Austrália, em janeiro.