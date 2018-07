Lance Armstrong deixa presidência de fundação e Nike cancela patrocínio

Separadamente, um de seus principais patrocinadores, a Nike Inc., disse que estava encerrando seu patrocínio de Armstrong.

"Para poupar a fundação de quaisquer efeitos negativos como resultado da controvérsia em torno de minha carreira no ciclismo, vou encerrar a minha presidência", declarou Armstrong em um comunicado.

Armstrong está prestes a perder seu recorde de sete títulos da Tour de France depois que a Agência Antidoping dos EUA publicou um relatório de 1.000 páginas na semana passada que apontou que o norte-americano agora aposentado participou e organizou um esquema elaborado e sofisticado de doping em seu caminho para o sucesso incomparável na Tour.

Armstrong sempre negou o uso substâncias proibidas durante sua brilhante carreira, mas se recusou a desafiar as acusações da Usada contra ele.

Armstrong criou a Fundação Lance Armstrong em 1997, depois de ser diagnosticado com câncer testicular no final de 1996. A fundação lançou a Livestrong em 2003 para prestar serviços de apoio a pacientes com câncer.

Paralelamente, a Nike, revertendo a sua posição anterior de apoio a Armstrong, disse que não podia mais ignorar a evidência de seu comportamento ilícito como ciclista profissional.

"Devido às evidências aparentemente insuperáveis de que Lance Armstrong participou de doping e enganou a Nike por mais de uma década, é com grande tristeza que rescindimos o contrato com ele", disse a empresa em um comunicado. "A Nike não tolera o uso de drogas ilegais que melhoram o desempenho de qualquer maneira."