Lance Armstrong volta à sua prova favorita

Décimo oitavo ciclista a estabelecer seu tempo, Armstrong marcou 20min12s no circuito de 15,5 quilômetros e chegou a liderar a prova por um breve instante. O norte-americano declarou posteriormente que não esperava um início com vitória na Volta.

"Veremos onde os outros estão, mas eu não tenho grandes ilusões", afirmou o atleta de 37 anos.

"Eu estava um pouco nervoso, mas isso é natural. Estou apenas feliz por estar aqui, mesmo não vencendo, porque há várias outras coisas que eu poderia estar fazendo agora neste exato momento."

"Com certeza, esse é um percurso difícil, mas eu acho que é difícil para todo mundo. É muito técnico, é difícil de achar um ritmo, mas isso é normal depois de anos afastado", acrescentou Armstrong.

"Que corrida bonita. Foi divertido. Eu me senti muito bem. No geral, me sinto bem."

Depois de 20 minutos de aquecimento com a camiseta de sua fundação, a Livestrong, em seus ombros, chegou o momento pelo qual a imprensa especializada e os fãs estavam esperando, e Armstrong foi para a largada, onde ele recebeu calorosa boas-vindas da torcida.

Armstrong, que voltou a correr em janeiro três anos e meio depois de ter se aposentado, fez uma largada cuidadosa, mas progressivamente encontrou seu ritmo. O atual campeão, Carlos Sastre, será o último a marcar tempo, com seu compatriota e grande favorito ao título Alberto Contador partindo três minutos antes.