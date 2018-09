Lancha de corrida bate com onda a 140 km/h

Uma piloto britânica está se recuperando em casa, na cidade inglesa de Southampton, depois de perder o controle de seu barco em uma competição em Valletta, em Malta.

Shelley Jory-Leigh estava a 140 quilômetros por hora na final do Malta Grand Prix of the Sea, no domingo, quando seu barco atingiu uma grande onda.

Seu co-piloto Patrick Huybreghts foi lançado ao mar.

Jory-Leigh, que ficou machucada após bater com o corpo no barco, disse que ela e o co-piloto tiveram sorte de saírem caminhando do acidente.