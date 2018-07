Lancha explode e deixa dois feridos no Rio Duas pessoas ficaram feridas em uma explosão em uma embarcação de esporte, em Conceição Jacareí, na Costa Verde, no Rio, na tarde de ontem. Segundo informações do 1º Distrito Naval, por volta das 13 horas, a lancha Órion fazia o abastecimento no posto situado na Marina Porto Real e, ao dar a partida na embarcação, aconteceu uma forte explosão, seguida de incêndio.