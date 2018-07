Lanchonete armazenava gás de forma irregular em SP Uma lanchonete foi interditada na tarde de hoje, na Rua Vergueiro, na zona sul de São Paulo, durante uma vistoria da Prefeitura. Segundo o Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru), ficou constado o armazenamento irregular de botijões de gás no local. Outros estabelecimentos serão fiscalizados no decorrer do dia. Um balanço com o resultado da vistoria será divulgado após o término da ação.