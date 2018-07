Lanchonete no morro do Pão de Açúcar é roubada no Rio Uma lanchonete que funciona no alto do morro Pão de Açúcar, na zona sul do Rio, a 396 metros de altura, constatou hoje o furto de R$ 46 mil, retirados de dois cofres do estabelecimento. A polícia tenta descobrir como o ladrão chegou ao local, já que, a princípio, o crime ocorreu quando o trânsito dos bondinhos já havia sido interrompido. Uma hipótese é que a pessoa tenha escalado o morro.