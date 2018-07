Lanchonete temática em Beirute serve sanduíches ao som de tiroteios

Uma lanchonete temática em Beirute se inspirou na guerra e nos constantes conflitos na região para atrair seus clientes. Chamado de Buns and Guns (Pães e Armas, em tradução literal), o local se parece com um posto militar e o som ambiente reproduz o barulho de tiroteios. Para completar o ambiente "militar", as paredes foram decoradas com reproduções de armas e munições e redes de camuflagem foram penduradas no teto da lanchonete. No menu, os pratos são batizados com nomes de fuzis como Dragunov, ou do bombardeiro B-52. O espetinho de galinha, por exemplo, é chamado de "granada com foguete de propulsão" e o pãozinho aparece no cardápio como "pão terrorista". "Eles nos acusam de terrorismo, então vamos servir pão terrorista, por que não?", afirmou o dono da lanchonete, Yousef Ibrahim, ao canal de televisão do Hezbollah, Al-Manar TV. Hezbollah Em maio, os moradores de Beirute enfrentaram um período de confrontos violentos entre militantes da oposição liderados pelo Hezbollah e simpatizantes do governo libanês. Apesar disso, os clientes não acham que o restaurante seja de mau gosto. Com o slogan "Um sanduíche pode te matar", a lanchonete fica localizada no sul de Beirute, numa área de intenso apoio ao Hezbollah, onde a milícia é venerada por muitos moradores. "Meu objetivo é fazer as pessoas rirem antes de perguntar o porquê das armas. O importante é que elas sorriam", disse Ibrahim. Segundo ele, os sanduíches servidos na lanchonete só poderiam "matar" os clientes por causa do tamanho generoso das porções. "[A lanchonete] atrai os clientes de uma maneira pouco convencional. Deu para perceber logo quando abri o restaurante que iria ser um local movimentado", afirmou o proprietário ao canal de televisão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.