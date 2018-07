Lanworth eleva previsão para safra de milho do Brasil a 77,1 mi t

A consultoria também elevou sua previsão para a produção 2013/14 de milho e soja dos EUA, após chuvas recentes elevarem as expectativas de produtividade da lavouras.

A Lanworth disse que espera uma colheita de milho em 13,93 bilhões de bushels, uma alta ante a previsão anterior de 13,72 bilhões emitida há duas semanas. A previsão para a soja também subiu, indo para 3,42 bilhões de bushels ante 3,38 bilhões vistos anteriormente.

As recentes chuvas no cinturão do milho dos Estados Unidos também fez com que a Lanworth cortasse suas expectativas para a área plantada com milho em lugares como a Dakota do Norte, Kansas e Dakota do Sul, mas, segundo a consultoria, o solo mais úmido deve mais que compensar o plantio reduzido.

A produtividade do milho foi vista em 158,1 bushels por acre, alta ante 155,8 bushels por acre projetados anteriormente, com os maiores ganhos sendo vistos em Illinois, Nebraska, Dakota do Sul e Wisconsin.

A produção norte-americana de trigo para o ano safra 2013/14 foi vista em 2,007 bilhões de bushels, ligeiramente menor ante a estimativa anterior, de 2,020 bilhões.

A Lanworth também estimou a produção australiana de trigo em 2013/14 em 25 milhões de toneladas, uma alta de 13 por cento em comparação com o ano anterior. O nível de umidade do solo, que está normal ou acima do normal em New South Wales, Austrália Ocidental e Queensland, motivou a elevação.

A Lanworth é uma marca da Thomson Reuters Commodities Research and Forecasts.

Um porta-voz da empresa disse que as estimativas apresentadas são medianas de faixas de confiança, e são mais facilmente entendidas no contexto do relatório completo da Lanworth.

O relatório está disponíveis para assinantes do Thomson Reuters Eikon Commodities em: http://rapido.pointcarbon.com/search/navigate?menuLocation=Agriculture

(Por Mark Weinraub)