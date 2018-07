Lanworth vê safra recorde de milho nos EUA em 2013/14

"Apesar dos riscos à produtividade por conta das temperaturas mais altas, o plantio de uma área quase recorde de milho deve elevar substancialmente o potencial de produção e os estoques finais dos EUA de mínimas históricas registradas em 2012/13, a menos que as condições de seca se combinem novamente com o clima quente", disse a Lanworth em um relatório.

A estimativa para o milho dos EUA é quase o dobro da safra total de grãos e oleaginosas do Brasil prevista para a atual temporada.

A consultoria também cortou sua previsão para a produção de trigo dos EUA para 1,932 bilhão de bushels, ante 1,941 bilhão vistos anteriormente.

Sobre a América do Sul, a Lanworth afirmou que as condições secas no início de fevereiro fizeram com que a empresa reduzisse suas expectativas para as safras de milho e soja na região.

A empresa cortou suas previsões sobre a produção de soja da Argentina para 51,6 milhões de toneladas, ante 53,1 milhões.

A produção de milho argentina também foi vista em queda pela companhia, para 25,1 milhões de toneladas ante as 25,6 milhões vistas anteriormente.

A Lanworth reduziu sua previsão para a produção brasileira de milho para 75,6 milhões de toneladas ante 75,8 milhões, e sua estimativa sobre a soja do Brasil para 80,3 milhões de toneladas ante 80,9 milhões.

As estimativas da consultoria para a colheita de trigo na Rússia e Ucrânia permaneceram inalteradas, em 49,9 e 23 milhões de toneladas respectivamente.

A Lanworth é uma marca da Thomson Reuters Commodities Research and Forecasts.

Um porta-voz da empresa disse que as estimativas apresentadas são medianas de faixas de confiança, e são mais facilmente entendidas no contexto do relatório completo da Lanworth.

(Reportagem de Mark Weinraub)