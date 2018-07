Lar sustentável

De gosto apurado, o arquiteto italiano Luca Scacchetti, se volta para as origens da palavra, na hora de definir o seu conceito de elegância. "Ela vem do latim ‘elige’, que significa selecionar, escolher. No meu caso, optar pelo que é certo. Se concentrar naquilo que é importante e remover todo o supérfluo. E isso, nunca foi tão válido quanto nos dias de hoje", afirma ele.

Que ninguém, no entanto, tome o trabalho de Scacchetti como minimalista. Não pelo menos no sentido que se convencionou dar ao termo. Em suas obras, existe, sim, rigor formal. Mas também espaço para o decorativo. "É mínima a diferença que separa o banal do exclusivo. Ao construir, devemos chamar a atenção para os materiais, para as linhas, para as variações de volume. Em se tratando de arquitetura, são os detalhes que fazem toda a diferença", pontua.

Síntese de seu ideário construtivo, sua Casa degli Sguardi, ou Casa dos Olhares, se pretende, antes de tudo, um espaço aberto para o exterior. Projetada para a Home Social Design, Living in the Future, mostra paralela à Made Expo, feira de arquitetura e construção, realizada em Milão no início de outubro, essa casa-janela projeta seu habitante para além de suas paredes e, ainda assim, propõe íntima interação com ele.

"Por aqui, tal qual na Europa, todas as fronteiras estão abertas. Ao menos por enquanto", brinca Scacchetti, que procurou situar suas escolhas em torno de duas necessidades atuais: o fluxo de informações no interior das residências e o respeito ao meio ambiente. Segundo ele, a aproximação ampliada com a natureza e a sustentabilidade aplicada - da obtenção à aplicação das matérias-primas - serão os dois vetores da arquitetura nas próximas décadas.

"Ocorre no entanto, que não existe construir sem impacto. Daí a nossa responsabilidade de encontrar soluções viáveis do ponto de vista ambiental, mas sem abrir mão da beleza", pondera o arquiteto, que em sua casa símbolo lançou mão de um sistema construtivo misto, da empresa italiana Dragon, que combina estrutura de madeira e painéis de vidro, com controle de radiação solar.

Parte de sua estratégia estético-funcional, trabalhar com o menor número possível de móveis - e, ainda assim, com peças leves e "desmaterializadas" no limite - foi prioridade do arquiteto na hora de definir o projeto dos interiores. Amante confesso do mármore, Scacchetti só não pode se furtar da utilização da pedra nas áreas sociais e íntima da residência.

Comprometida com projetos de recuperação da paisagem e com o emprego de energia sustentável em seus processos, a italiana Margraf foi a fornecedora da matéria-prima. "Uma coisa não pode mais ser desvinculada da outra. Ainda mais em se tratando de um material nobre como o mármore. Hoje, isso faz parte de sua excelência global", conclui.