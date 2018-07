Larry Page, presidente do Google, recupera-se de doença O presidente-executivo do Google, Larry Page, que tem se ausentado dos maiores eventos públicos da empresa há semanas, está se recuperando de uma doença não especificada que fez com que ele perdesse a voz, mas compareceu aos escritórios de sua companhia na segunda-feira, disse o presidente do Conselho Executivo da companhia, Eric Schmidt.