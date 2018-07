Lasanha do Girarrosto

200g de espinafre cozido; 7 ovos caipiras; 1 kg de farinha de trigo

Esprema o espinafre e bata no liquidificador com 2 ovos. Faça um vulcão com a farinha, misture os ovos restantes, o espinafre e trabalhe até obter uma massa homogênea. Abra em espessura de 3 mm.

Bechamel

1,5 litro de leite; 50g de farinha de trigo; 50g de manteiga; 1 cebola picada; noz-moscada e sal

Refogue a cebola na manteiga, junte a farinha de trigo e cozinhe por 4 minutos. Ponha o leite e cozinhe por 20 minutos. Peneire e reserve.

Ragu de carne

1,5 kg de patinho moído; 2 cebolas picadas; 3 cenouras picadas

1 pé de salsão picado; 500g de tomates pelados; 100 ml de azeite extravirgem; 200g de queijo tipo grana padano ralado; sal

Refogue a carne em 50 ml do azeite, até secar. Reserve.

Em outra panela, refogue os legumes no azeite restante, junte a carne, os tomates e tempere com sal. Cozinhe até quase secar o molho.

Montagem

Cozinhe a massa e monte num refratário intercalando molho bechamel, ragu e queijo ralado. Por cima, bechamel e queijo. Leve à geladeira por 12 horas. Gratine no forno e sirva quente.