Laser controla frequência cardíaca de ave

Um estudo americano mostrou que um laser infravermelho pode controlar a frequência cardíaca de um embrião de ave, sem qualquer dano para o órgão do animal.

O trabalho, publicado na revista Nature Photonics, poderá inspirar uma nova geração de marca-passos. Também possibilitará uma compreensão mais profunda de defeitos cardíacos congênitos.

"Suspeitamos que, quando o coração bate mais rápido ou devagar do que o normal no embrião, podem surgir problemas", afirma Michael Jenkins, coautor do estudo.