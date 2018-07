O grande destaque do Campeonato Francês ontem foi Michel Bastos, que marcou três gols na goleada por 4 a 0 do Lyon (4.º) sobre o Sochaux (15.º). Convocado por Dunga para a lateral-esquerda da seleção, Michel atua como meia no clube francês. O Olympique de Marselha está em quinto lugar, após derrotar o Nancy por 3 a 1 e se manteve na briga por uma vaga na Copa dos Campeões.