Lateral Vítor está perto de acerto O lateral-direito Vítor, do Goiás, deve ser anunciado pela diretoria do Palmeiras até o final de semana. O jogador é um sonho antigo do clube paulista, que deve oferecer um atleta aos goianos na negociação. O lateral chegaria para atuar apenas na Copa do Brasil e no Brasileiro, já que não pode ser mais inscrito no Campeonato Paulista.