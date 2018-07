Laudo aponta bactéria em merenda de escola no MS Laudo do Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS) constatou que os alunos que passaram mal após almoçar na Escola Municipal Iracema Maria Vicente, em Campo Grande, foram intoxicadas por uma bactéria encontrada nos alimentos. Na última terça-feira, 27, 180 crianças tiveram diarreia, vômito e dores abdominais. O resultado da análise feita nas amostras de água e alimentos foi divulgado hoje.