Laudo aponta morte por asfixia de bebê em creche de SP

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou nesta segunda-feira, 18, trechos do laudo do Instituto Médico-Legal (IML) sobre a causa da morte do menino Gabriel Santos Ribeira, de 7 meses. Segundo o documento, ele apresentava "quadro de encefalopatia aguda de provável natureza viral", pulmões com manchas e corpos estranhos do tipo "estrutura vegetais" (quadro de broncoaspiração). Veja também: Menina portadora de Down morre engasgada em creche De acordo com a SSP, o laudo traz ainda que o "quadro sugere que o mecanismo da morte foi uma asfixia mecânica por broncoaspiração, induzida pela encefalopatia (meningoencefalite viral) que provavelmente precipitou os vômitos e a broncoaspiração". O bebê morreu no último dia 25 no Centro Educacional Infantil Pedacinho da Lua, na Vila Medeiros, na zona norte da capital paulista. Seu pai, Júlio César Ribeira, foi buscá-lo na unidade e o encontrou no berço sem respiração e arroxeado. Um exame realizado pelo Hospital Nipo-Brasileiro comprovou que Gabriel tinha meningite viral.