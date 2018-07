Laudo aponta que Chorão morreu de overdose de cocaína

Chorão foi encontrado morto em 6 de março no apartamento onde morava, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, o imóvel estava destruído e havia indícios de que ele havia consumido cocaína e álcool pouco antes de morrer. O laudo toxicológico que apontará se Chorão consumiu ou não outras substâncias, como álcool e remédio, ainda não ficou pronto. A ex-mulher do cantor, a estilista Graziela Gonçalves, afirmou que lutava para afastar Chorão das drogas. Ela se separou do líder do Charlie Brown Jr. em novembro do ano passado.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) recebeu o laudo necroscópico no fim da tarde de quinta, segundo o responsável pela Divisão de Homicídios, Itagiba Antonio Vieira Franco. "Popularmente é o que chamamos de overdose", disse Franco. Segundo ele, foi descartada a hipótese de suicídio e o caso deverá ser arquivado. Laudo mostrou ainda que Chorão apresentava também estágio físico bastante debilitado, com problemas no coração, cérebro, fígado e rins, possivelmente em decorrência do uso frequente de drogas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.