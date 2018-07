Laudo comprova que casal morreu asfixiado em MG

A polícia agora aguarda a conclusão, ainda sem previsão, de outros dois laudos, o da engenharia legal e da perícia do quarto, para concluir o inquérito. A polícia trabalha com a hipótese de que o gás teria saído da lareira do quarto.

Alessandra Paolinelli Barros, de 22 anos, que cursava medicina, e seu namorado, o aluno de educação física Gustavo Lage, de 23, foram encontrados mortos no quarto de uma pousada de Brumadinho. Eles haviam saído para comemorar um ano de namoro, sem avisar os familiares.