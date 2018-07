Laudo confirma amputação de mão de bebê

O bebê continuava internado na UTI do hospital. De acordo com o pai, Daniel Almeida, a criança nasceu com o pâncreas colado no intestino. Ela foi internada no dia 13 de julho e saiu da cirurgia sem a mão direita.

Almeida soube por funcionários que teria ocorrido um problema com o bisturi elétrico usado na cirurgia e um choque teria causado queimaduras de segundo grau no peito e na mão do bebê. O ferimento na mão se agravou, levando à amputação.

A direção do hospital abriu sindicância para apurar o ocorrido. Três médicos serão intimados a depor pela delegada.