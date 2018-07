Laudo confirma que jovem foi baleado pelas costas no RJ A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que o laudo cadavérico sobre a morte do funcionário do Carrefour André de Lima Cardoso Ferreira, de 19 anos, apontou que ele foi baleado pelas costas por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no morro Pavão-Pavãozinho, na zona sul do Rio, durante a madrugada de domingo.