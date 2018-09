Laudo diz que maus-tratos agravaram estado de Joanna

Joanna tinha meningite viral desenvolvida a partir de herpes, mas o IML constatou que as lesões em seu corpo, semelhantes a queimaduras, nas costas e nas nádegas, foram causadas por substância química ou ação física. Também havia cicatrizes e feridas pelo corpo, provocadas por traumas, segundo o laudo.

A menina estava morando com o pai, quando foi internada. Ela passou 26 dias em coma até falecer. O pai de Joanna, no entanto, afirmou que laudo não o responsabiliza pelos ferimentos da filha. O caso segue em segredo de Justiça. De acordo com especialistas, se for comprovado que a menina contraiu meningite por baixa imunidade e maus-tratos, o pai poderá ser responsabilizado pela morte da menina, podendo ser indiciado por maus-tratos, tortura e até por homicídio. A previsão é que o inquérito seja concluído até amanhã.